Sconcerti: Sembra tutto ingiusto per l’Atalanta, in parte lo è davvero

Ma nonostante tutto l’Atalanta non ha mai avuto una possibilità di vincere davvero perché l’inferiorità individuale era netta

Il Psg ha meritato di vincere, lo scrive Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera. Nonostante la compagine francese abbia rischiato di perdere il risultato finale è quello giusto.

La partita ha sempre avuto un verso, il Psg ha giocato come se fosse in vantaggio fin dall’inizio, tenendo il pallone, saltando l’uomo con facilità, sbagliando comunque ogni tiro in porta.