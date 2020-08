Repubblica: Milik è sul punto di accettare l’offerta della Roma

Il polacco pronto ad accantonare il patto con la Juve. Può dunque decollare la trattativa per portare al Napoli Under e Riccardi

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Arek Milik si sarebbe deciso a dire sì alla Roma accantonando il patto stretto già da tempo con la Juventus. Con la sua disponibilità, si potrà concludere l’affare di mercato che porterebbe Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e al Napoli Under e Riccardi.

“Volge al termine in particolare la avventura nel Napoli di Arek Milik, che (dopo aver sperato di trasferirsi alla Juve) è sul punto di accettare l’offerta della Roma. Può dunque decollare la trattativa tra i due club, con i giallorossi che sono disposti a cedere in cambio del polacco due giocatori: l’attaccante turco Under e il promettente centrocampista Riccardi (classe 2001)”.