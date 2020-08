Napoli, la lista dei convocati in ritiro dopo la partenza dei 13 nazionali: c’è Allan

Il club ha comunicato l’integrazione della rosa con alcuni elementi della Primavera

Il Napoli comunica i convocati per l’integrazione della rosa dopo la partenza dal ritiro di Castel di Sangro di 13 calciatori per la convocazione nelle rispettive Nazionali. In lista ci sono giocatori della Primavera.

Questo l’elenco degli azzurri che saranno in ritiro in Abruzzo fino al 4 settembre.

Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000)