Milan, Ibra rinucia alla maglia numero 9 (maledetta) e sceglie la 11

“ Puoi essere grande, grosso e considerato un duro da tutti, puoi avere segnato oltre 500 gol in carriera vincendo ovunque, ma se c’è di mezzo una maledizione, ci pensi due volte prima di affrontarla . Evidentemente, Zlatan Ibrahimovic si è reso conto che non è proprio il caso di rischiare e, per la ripartenza con il Milan, ha abbandonato il 21 per scegliere l’11, lasciando ancora senza padrone la famigerata 9, che rimane chiusa con doppio giro di chiave negli armadietti di Milanello”.

Lo scrive Il Giornale. Che ricorda come la maledizione del 9 abbia colpito tutti, negli ultimi anni. Pato, Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain e Piatek. Tutti vittime che, dall’addio di Pippo Inzaghi, continua il quotidiano, hanno indossato questo numero senza riuscire ad imporsi.

“Per intenderci, in nove anni hanno segnato in totale appena 29 gol: una miseria. E, tanto per mettere benzina sul fuoco, nell’ultimo trentennio, solo una volta chi indossava la 9 rossonera ha superato quota 20 in campionato (Van Basten 25 nel ’91-’92)”.