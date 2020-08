Mediaset: Douglas Costa, Mandzukic ed Emre Can hanno messo like all’esonero di Sarri

Tre “scontenti” che non hanno tardato a manifestare la loro approvazione alla cacciata dell’allenatore.

Quasi 20mila like al tweet della Juventus per l’ufficialità dell’esonero di Maurizio Sarri dopo la scofitta in Champions di ieri sera rimediata contro il Lione. Ma arrivano anche alcune curiose reazioni interessanti, come sottolinea MediaSport che ha evidenziato come tra i “mi piace” ci siano anche quelli di Douglas Costa, Mario Mandzukic ed Emre Can.

Tre “scontenti” che non hanno tardato a manifestare la loro approvazione alla cacciata dell’allenatore. E se quelli del centrocampista tedesco e dell’attaccante croato non sorprendono per il pessimo feeling con Sarri e i relativi addii a Torino, a colpire è soprattutto la soddisfazione del brasiliano alla notizia dell’esonero. Una reazione che, al netto di qualche screzio con l’esterno durante la stagione, forse svela palesemente qualche crepa importante nello spogliatoio tra i giocatori e l’ex allenatore bianconero.