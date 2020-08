L’esordio di Osimhen con il Napoli venerdì su Sky a 5,99 euro

Si potrà acquistare l’evento con il telecomando del box Sky, con la app fai da te o chiamando il numero 199 100 200 l prezzo di 5,99 euro

Parte la stagione del Napoli che affronterà l’Aquila e il Castel di Sangro per la prima amichevole durante il ritiro in Abruzzo. Il Napoli ha reso noto oggi le modalità per i tifosi di assistere alla partita da casa

Il triangolare del Napoli su Sky

Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Pay per view il triangolare contro l’Aquila e il Castel di Sangro che sarà il debutto dell’attaccante Osimhen, l’acquisto più costoso della storia del Napoli, con la sua nuova maglia.

La prima della stagione della squadra di Gattuso è in programma venerdì 28 agosto alle 17.30

Le modalità di acquisto della partita

Si può acquistare l’evento con il vostro telecomando del box Sky, con la app fai da te o chiamando il numero 199 100 200.

Il costo dell’evento è di 5,99 euro.