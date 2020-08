La Premier rinuncia alle 5 sostituzioni: i club votano contro, si torna alla tradizione

La società inglesi si sono riunite e hanno deciso che i 5 cambi potrebbero avvantaggiare ingiustamente le società più ricche

Cinque sostituzioni sono troppe. I club della Premier League votano contro: basta eccezioni, si torna alla tradizione, alle tre sostituzioni.

La regola introdotta per la ripresa post-covid dei campionati è stata prorogata dagli organismi internazionali anche per la prossima stagione, giustificata dai calendari convulsi e che quindi non consentiranno ai giocatori soste per riposare.

Ma la Premier non ci sta. I club inglesi hanno votato contro, ritenendo che 5 cinque sostituzioni avvantaggiassero ingiustamente le società più ricche. E così hanno anche deciso che in panchina potranno andarci al massimo sette riserve.

La Fifa ha affermato che la regola dei cinque cambi potrà essere utilizzata in tutte le competizioni fino all’agosto 2021, il che significa che i Campionati Europei e la Coppa America potranno adottarla, la prossima estate.