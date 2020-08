Il Valencia comunica di avere due positivi tra i tesserati

Il club ha emesso un comunicato in cui assicura che i due contagiati sono già stati posti in isolamento domiciliare

Tra i tesserati del Valencia ci sono due positivi. Lo comunica lo stesso club con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. Sono emersi dai test effettuati ieri. Al momento sono in isolamento domiciliare.

Ecco il testo del comunicato.

“Nella PCR e nei test sierologici effettuati questo lunedì alla prima squadra, personale tecnico e ambiente collegato, in occasione dell’inizio dei lavori di preseason, sono stati rilevati due casi positivi per COVID-19, che sono isolati nelle rispettive abitazioni, secondo i protocolli di LaLiga e dello stesso Valencia e che sono già stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie. Il Valencia, che fin dall’inizio di questa crisi sanitaria ha dato particolare importanza alle misure per frenare la diffusione della pandemia, manterrà un protocollo molto rigido in cui sono assolutamente impegnati tutti i membri della prima squadra e il suo corpo tecnico”.