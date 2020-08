Il Psg in finale, Buffon e Allegri hanno la faccia di Mandrake quando arriva la tris di Gabriella

Per il portiere continua la maledizione della Champions: somiglia al personaggio di “Samarcanda” di Vecchioni. Il buon Max, adesso, rischia di restare ancora senza panchina

Questa sera Buffon e Allegri ce li immaginiamo come Mandrake (Gigi Proietti) davanti al televisore della sala corse subito dopo l’arrivo della tris di Gabriella: Soldatino King e D’Artagnan.

Il Psg in finale farà trascorrere loro più di una serata senza dormire. Buffon da sempre insegue la vittoria della Champions. Era andato a Parigi anche per quello. Lui è andato via e la Juve ha comprato Cristiano Ronaldo. Lo scorso anno, Buffon la Champions la giocò e fu protagonista in negativo. Commise almeno una papera che costò al Psg l’eliminazione contro il Manchester United, nell’imbarazzo dello studio di Sky che – con Ilaria D’Amico in studio – fu costretto a far quasi finta di nulla. Buffon poi torna a Torino, per provare a vincere la Champions, e in finale ci vanno i suoi ex compagni. Somiglia al protagonista della canzone “Samarcanda” di Vecchioni.

L’altro Mandrake della serata è Massimiliano Allegri che fino a qualche settimana era in pole position per la panchina del Psg. Adesso, però, come faranno gli emiri a licenziare Tuchel? Senza dimenticare che anche l’Inter avrà non poche difficoltà a cacciare Conte (anche lui in finale: di Europa League). Stando così le cose, Allegri rischia di stare fermo anche il secondo giro. Anche perché, nel frattempo, si è ripreso anche lo United di Solskjaer. Temiamo che il buon Max (che noi consideriamo un grandissimo allenatore) dovrà aspettare un altro giro.