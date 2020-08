Il Napoli rivede le pretese per Koulibaly, verso la cessione al City per 70 milioni

Potrebbe essere una questione di ore il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Il club inglese ha rilanciato: ha aumentato l’offerta dai 63 milioni iniziali a 70, scrive la Gazzetta dello Sport, e De Laurentiis abbassa la propria richiesta iniziale per cedere il senegalese.

“Nelle ultime ore ci sono state delle novità che potrebbero portare alla cessione di Koulibaly in tempi brevi. Il Manchester City, infatti, ha rilanciato la precedente offerta di 63 milioni, ritenuta insufficiente da De Laurentiis, portandola a 70. Una cifra considerevole, che avrebbe consigliato al presidente del Napoli di rivedere la propria richiesta iniziale di 100 milioni di euro. Il mercato attuale non contempla investimenti del genere: la pandemia ha influito anche sui bilanci dei club, con tutte le sue conseguenze e restrizioni. Potrebbe essere questione di ore, a questo punto, il trasferimento del difensore senegalese in Premier League che permetterebbe al Napoli di fare cassa e di reinvestire sugli obiettivi del momento”.