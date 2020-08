Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro: allenamento alle 17

La squadra è arrivata nella località abruzzese che ospiterà il ritiro, diversi tifosi hanno accolto il Napoli nel rispetto delle norme

Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, dove svolgerà la preparazione estiva per la prossima stagione fino al 4 settembre. Diversi i tifosi presenti all’esterno dell’albergo dove risiederà la squadra, che hanno accolto i giocatori e Gattuso con entusiasmo e nel rispetto delle norme. In programma alle 17 il primo allenamento in Abruzzo.