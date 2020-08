Il Barcellona licenzia Setien e nega che Messi abbia detto di voler andar via

Un tweet di Fabrizio Romano ci informa che il Barcellona ha licenziato Setien. Lo ha confermato Bartomeu alla trasmissione Tiempo de Juego.

Josep Bartomeu, Barça president, just confirmed to @tjcope that Quique Setién “has been sacked”. Ronald Koeman, Mauricio Pochettino and Xavi are in the list as next manager.