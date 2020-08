Gazzetta: oggi Balotelli compie trent’anni e non lo cerca nessuno. Cosa farà a quaranta?

E’ quanto scrive Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Un commento amaro, che racconta di un Balotelli sulla via del tramonto.

In Italia, scrive,

Al Brescia ha deluso e adesso Mario aspetta che il suo procuratore Mino Raiola gli sottoponga un contratto milionario.

“È sempre più dura, però. Balotelli ha esaurito il credito, in giro non si trovano tanti allenatori disposti a investire ancora su di lui. Il problema non è tecnico, nessuno ha mai discusso le qualità del giocatore, ma tattico-motivazionale. Da tempo Mario non gioca di squadra, non pressa e non partecipa al recupero della palla, non attacca la profondità e scappa dall’area, spalle alla porta viene incontro ai centrocampisti e non si capisce bene perché. Da anni si è arroccato nel tiro, la sua dote migliore. La botta di Mario è potente e precisa, ma da sola non basta, serve altro per restare al vertice. Balotelli è rimasto fermo, aggrappato ai ricordi e al suo tiro proverbiale. Assomiglia al Buffalo Bill del Wild West Show: qualche bum bum, gli applausi, il sipario. La rappresentazione statica di un grande giocatore“.