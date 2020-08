Gargano: «Il Napoli di Gattuso mi ricorda quello di Mazzarri»

Il Mattino intervista Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli. Contro il Barcellona, dice, agli azzurri serve una partita perfetta.

Gargano accosta il Napoli di Gattuso a quello di Mazzarri.

«Per certi versi, forse tanti, mi ricorda il Napoli di Mazzarri: la grinta che trasmette in ogni immagine Gattuso è identico al modo con cui Mazzarri ci caricava nei momenti di difficoltà o quando non riuscivamo a fare quello che lui voleva. Gattuso ha forse un po’ meno di esperienza, ma quello che ha fatto da calciatore riesce a sopperire a ogni cosa. Il suo carattere, la sua determinazione, la sua voglia di

vincere contagiano. Si vede in ogni cosa che fa che ha in mano le redini della squadra».