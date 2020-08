Fontana: “Parleremo con il Cts per la riapertura parziale degli stadi”

A margine della presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato della possibilità di ritorno parziale del pubblico negli stadi e negli impianti sportivi.

“Non dobbiamo lasciarci intimidire e dobbiamo reagire di fronte a questa situazione incredibile. La corsa è simbolo della necessità di imparare a organizzare la nostra vita convivendo con la presenza del virus. La paura e l’angoscia non ci porterebbero da nessuna parte. Bisogna cercare di rendere più semplice la vita in questo Paese, riducendo la burocrazia. Per anni questo invito ha avuto un sapore politico, ora è questione di necessità. Per recuperare spazi non dobbiamo sottrarre al lavoro tempo per procedure inutili. Come Regione a breve approveremo una normativa in questa direzione. Io credo che noi quest’anno porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano tornare a frequentare anche gli stadi. Stiamo parlando con il Cts se valga la pena, io penso si possa andare in quella direzione. Ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni”.