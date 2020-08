Dybala chiede 15 milioni di ingaggio e un ruolo centrale, la Juve riflette sul rinnovo

Il Corriere della Sera scrive delle trattative per il rinnovo di Paulo Dybala alla Juventus. Tra pochi giorni l’argentino inizierà a discuterne con il club, visto che sembra essere volontà comune, ma le cose non sono così semplici.

Il mercato post-Covid è particolare. La Juve continua a ripetere, più o meno ufficialmente, che non si compra finché non si vende.

“E per vendere si intendono plusvalenze di un certo peso. E qui scatta forse un pizzico di timore fra i tifosi bianconeri, perché oggi l’unica vera potenziale plusvalenza da sogno sembrerebbe proprio quella di Dybala: circa 10 milioni a bilancio, cartellino da non meno di 120 milioni di euro. Insomma, un’eventuale «rivoluzione» tecnico-anagrafica in casa Juve verrebbe sicuramente semplificata da una simile operazione. Bernardeschi? Decisamente svalutato. Douglas Costa? Si spera nel Manchester United. Non mancano in ogni modo i casi in cui una cessione pesante abbia poi portato alla costruzione di una squadra ancora più forte: spicca l’Inter del Triplete con l’addio a Ibra per arrivare ad Eto’o. Sia chiaro, però, che da Torino hanno per esempio appena definito come inesistenti le voci di un assalto del Real a Dybala, e allo stesso tempo garantiscono di non considerare minimamente l’ipotesi di un addio alla Joya”.