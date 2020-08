Dan Aykroyd: «Sul set di The Blues Brothers la cocaina era come il caffè»

In un’intervista al Guardian, Dan Aykroyd racconta diversi retroscena del film che lo ha reso celebre con John Belushi, The Blues Brothers.

«All’epoca la cocaina era normale. Per chi lavorava di notte alle riprese era come il caffè. A me non è mai piaciuta, ma non stavo a sindacare i comportamenti degli altri. Abbiamo fatto impazzire John Landis. A volte Landis non sapeva se ci saremmo presentati sul set dopo le feste, ma Belushi era un professionista e non c’era modo che non sarebbe arrivato».