CorSport: Petagna negativo, ma potrebbe non arrivare in ritiro

L’attaccante è guarito dal coronavirus ma la società starebbe pensando di aggregarlo alla squadra soltanto al rientro da Castel di Sangro

Andrea Petagna è guarito dal coronavirus, dopo che anche il terzo tampone ha dato esito negativo. L’attaccante non aveva mai mostrato sintomi, ma il Napoli starebbe comunque pensando di non aggregarlo alla squadra a Castel di Sangro.

Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il club potrebbe optare per il reintegro del calciatore soltanto una volta tornati dall’Abruzzo. Motivo per cui Petagna potrebbe non arrivare proprio al ritiro estivo del Napoli.