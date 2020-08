CorSport: Napoli, Karbownik firmerà un quadriennale appena partirà Ghoulam

Definita l’operazione per l’esterno polacco del Legia Varsavia. Costerà 7 milioni e sarà la cessione più onerosa della storia del campionato polacco

Il Napoli ha scelto Michal Karbownik, esterno sinistro del Legia Varsavia. Sarà l’alter ego di Mario Rui. L’operazione costerà complessivamente 7 milioni, scrive il Corriere dello Sport. Il calciatore firmerà un quadriennale appena andrà via Ghoulam.

“Il Napoli è pronto a piazzare il terzo colpo: Michal Karbownik, diciannovenne esterno sinistro polacco del Legia Varsavia che tocca il pallone indifferentemente con entrambi i piedi e che all’occorrenza è in grado di giocare anche a destra. L’alter ego di Mario Rui, considerando che Ghoulam è in uscita, dovrebbe essere lui: l’operazione costerà complessivamente 7 milioni di euro e se andrà in porto sarà la cessione più onerosa della storia del campionato polacco”.