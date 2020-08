Coronavirus, nuovo bambino positivo nel cilento

Il piccolo andava nella stessa ludoteca dove erano già risultati positivi due bambini. Con lui salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta, 39 nel Cilento

Salgono a 22 i casi positivi a Pisciotta, 39 nel Cilento tra cui sei a Capaccio, tre a Casal Velino, sei ad Agropoli e due a Centola.

Arriva oggi la conferma di un nuovo bambini risultato positivo dallo screening effettuato dall’Asl Salerno, con il Dipartimento di Prevenzione, sui bambini e i loro familiari iscritti ad una ludoteca che si trova nella frazione Caprioli, dove nei giorni scorsi altri due bambini erano risultati positivi al coronavirus.

Prosegue il lavoro per ricostruire i contatti e gli eventuali contagi partiti dalla cena che si è svolta in località Stazione Vecchia che avrebbe causato il primo contagio tra i bimbi. La madre dell’ultimo bimbo positivo lavora in una struttura turistica che sarà ovviamente controllata