Conte va in tv e dà una lezione di gestione all’Inter: «Se rimango? Il club ci ha protetti zero»

«Se rimarrò? Vedremo. Non c’è stata difesa dei giocatori e dell’allenatore. Zero. Abbiamo fatto tantissimo in campo, ma bisogna crescere fuori dal campo»

Conte e l’Inter. È stata una lezione di ingegneria gestionale. È durata circa venti minuti a Sky Sport. L’ha impartita Antonio Conte al suo club, alla proprietà e alla dirigenza dell’Inter. Ovviamente Conte non ha minimamente accennato ai punti perduti dopo il lockdown.

Ha detto chiaro e tondo che non sa se rimarrà. «Vedremo, adesso c’è l’Europa League. Questa stagione è stata un’annata pesante a livello personale. Non c’è stata difesa dei giocatori e dell’allenatore. Zero. Il mio problema è che ho una visione. Abbiamo fatto tantissimo in campo, ma bisogna crescere fuori dal campo. L’altro giorno ho visto un’intervista di Spalletti del 2017, muoveva accuse gravi e da allora non è cambiato granché. Io non sto parlando del mercato. Sto parlando del percorso che il club deve fare per diventare un club vincente».

«Ho visto attacchi gratuiti contro l’Inter e contro di me. E ho visto poca protezione da parte della società. E quindi questi 82 punti ce li gustiamo io e i calciatori. Con tutto il rispetto per gli altri. Io, lo staff e i calciatori».

«Sono stato portato qui per un progetto vincente. Io a fine stagione dirò quello che non mi è andato bene. Faremo valutazioni, tante cose non mi sono piaciute. E protezione zero assoluto nei confronti di squadra e allenatore. Zero assoluto».

«Non mi piace la gente che sale sul carro. La gente sul carro deve starci sempre, nei momenti positivi e negativi. Qui all’Inter non è successo. Lo capisco, se si è deboli è difficile poi proteggere la squadra e l’allenatore».