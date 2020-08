Conte: «Abbiamo meritato ampiamente di arrivare in semifinale»

L’Inter ha battuto il Bayer Leverkusen 2-1 e si è aggiudicata il posto in semifinale di Europa League. Sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, nel post partita.

E continua:

«Sicuramente non è mai mancata la fiducia nella squadra. Abbiamo lavorato tanto e penso che il risultato del lavoro si sia visto in campionato e ora in Europa League. Penso che la squadra sia da elogiare perché abbiamo fatto una partita importante, sia in fase di non possesso perché abbiamo fatto sempre pressione sull’avversario, non li abbiamo fatti giocare tranquilli, evitando che facessero quello che piace loro, ovvero palleggiare, sia in fase di possesso perché abbiamo studiato le situazioni per mettere in difficoltà il Bayer. Possiamo recriminare per non avere concretizzato di più: è vero che non abbiamo sofferto ma se sei 2-1 e hai tante occasioni devi chiuderla. I ragazzi hanno dimostrato di avere tanta voglia, dobbiamo essere molto contenti».