Serie A, si va verso l’anticipo degli orari delle partite (ma non da questo weekend)

L’Aic apre alla Lega, ma dalle prossime giornate. Per questo turno di campionato sono confermati i tre slot già in vigore: 17.15, 19.30 e 21.45

La Serie A va verso l’anticipo degli orari delle partite, ma non a partire da questo weekend.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, infatti, l’Assocalciatori avrebbe manifestato un’apertura alla Lega per anticipare l’orario di inizio dei match ma per le prossime giornate. Una decisione che eviterebbe ai tifosi di fare le ore piccole per guardare le loro squadre del cuore fino a notte fonda. Ma anche un modo per tutelare la salute degli stessi giocatori.

Per le partite già in programma per il turno di campionato che inizia nel weekend, invece, restano in vigore i tre slot tradizionali: 17.15, 19.30 e 21.45. Nei prossimi giorni si vedrà cosa sarà deciso.