Ronaldo si lamenta con Sarri: vuole più palle da giocare

Sul CorSport. Sul finire del primo tempo del derby, il portoghese si è avvicinato alla panchina per spiegare al tecnico cosa non va. Sarri lo ha tranquillizzato spiegandogli la posizione da tenere in campo

Il Corriere dello Sport racconta un Cristiano Ronaldo parecchio arrabbiato durante il derby contro il Torino. Al Fenomeno arrivano pochi palloni e così si lamenta in campo e soprattutto, con Sarri, che lo ascolta.

“Vuole più palloni da giocare. La richiesta di CR7 si trasforma presto in lamentela da rivolgere verso la panchina dove Sarri lo ascolta. Siamo sul 2-0 con la Juve in pieno controllo, ma il portoghese approfitta di una pausa verso la fine dei primi 45′ per avvicinarsi al tecnico e spiegare cosa non va secondo lui. Nonostante sia nel vivo del gioco e sfiori anche il gol – bravo Sirigu nella circostanza -, vuole più collaborazione e chiede maggiore assistenza da parte dei compagni. Insaziabile. Sarri lo tranquillizza e gli spiega la posizione da tenere in campo”.