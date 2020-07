Roma-Udinese, Dzeko verso la panchina (per preservarlo per il Napoli)

L’attaccante giallorosso è affaticato e di cattivo umore dopo la sconfitta con il Milan. Già diffidato, Fonseca potrebbe decidere di farlo subentrare in corsa

Secondo quanto riferisce Sky, la condizione di Edin Dzeko non è al massimo. L’attaccante giallorosso è affaticato e anche di cattivo umore dopo la sconfitta con il Milan. Motivo per cui, contro l’Udinese, nella partita di stasera, potrebbe partire dalla panchina, d’accordo con Fonseca.

Il bosniaco, tra l’altro, è diffidato e la Roma preferisce non rischiare di non averlo a disposizione contro il Napoli, prossima partita in programma.

Al suo posto, qualora Fonseca decidesse di non farlo partire titolare, ci sarebbe Kalinic o, in alternativa, Perez schierato falso nueve.