Segnano due esterni di difesa, ma la squadra di Gattuso ha creato di più. Non è compatta come al solito ma rischia poco nei primi 45 minuti

È un Napoli propositivo, che crea diverse palle gol nitide nel primo tempo, ma che a volte dà l’idea di non coprire bene il campo. Dopo i primi 45 minuti di gioco, il risultato è di 1-1 nella sfida contro il Milan.

La squadra di Pioli non riesce a trovare verticalità nella giocata, mentre gli azzurri ripartono bene. Su una di queste situazioni, la palla si sposta perfettamente da destra a sinistra e arriva a Mertens, che passa in mezzo a due avversari e cerca il secondo palo, ma Donnarumma è bravo ad allungarsi al 14′.

Pochi minuti dopo è Callejon ad avere sul destro la palla del vantaggio, ma dal centro dell’area smorza il pallone e la conclusione viene neutralizzata senza difficoltà. Sul capovolgimento di fronte, ottimo spunto di Rebic che pesca sul secondo palo Theo Hernandez colpevolmente solo: lo spagnolo infila Ospina con un potente tiro al volo ravvicinato (20′).

Il Napoli non ci sta, ma non perde la testa. Macina gioco, specialmente dal lato sinistro dove ha più qualità e Conti è meno intimidatorio di Hernandez. Ma il pareggio arriva sugli sviluppi di una palla inattiva. Una punizione calciata da Insigne sulla trequarti al 34′ trova impreparato Donnarumma: l’intervento è approssimativo, Di Lorenzo ne approfitta e da pochi passi spinge il pallone in rete per il pari.