Montervino: «Con Marino facevamo tanti ritiri perché i sudamericani non dovevano uscire la sera»

Repubblica Napoli intervista uno storico ex, Francesco Montervino, capitano azzurro dal 2004 al 2009. Commenta le parole di Gattuso dopo la partita contro il Sassuolo, quando il tecnico ha invitato la squadra ad una maggiore concentrazione. Ha ragione, dice, se ha detto quelle cose avrà avuto i suoi motivi.

«Sicuramente ha avvertito un calo di tensione da parte dei suoi giocatori. Se ha detto certe cose, non lo ha fatto per caso. Evidentemente all’interno dello spogliatoio aveva già affrontato certi argomenti, ma poi ha voluto mandare un messaggio forte di fronte alle telecamere. Ci ha tenuto a far capire che a lui non sfugge nulla».