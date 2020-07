L’attaccante ha messo d’accordo tutte le testate sul voto, dopo la prestazione impalpabile di ieri sera. Per il Corriere dello Sport è addirittura da 4

Molte, moltissime critiche per la prestazione di Milik di ieri. La prima è arrivata da Gattuso in persona che al termine della gara ha spiegato di non essere affatto soddisfatto della sua prestazione. Anche i quotidiani oggi hanno bocciato l’attaccante polacco che forse ha già mentalmente salutato il Napoli.

4.5 per la Gazzetta dello Sport

“La squadra costruisce parecchie occasioni ma lui non è mai il terminale delle azioni. Neanche quando con Ghoulam e Lozano arrivano i cross più invitanti”.

Addirittura 4 per il Corriere dello Sport

“La testa si è separata dal corpo: è come se si fosse isolato e vivesse in un altro mondo. Certo è distratto, non aiuta nessuno, neanche se stesso, neanche chi possa aver voglia d’investire su di lui”.

Per Tuttosport la sua prestazione è da 4,5.

“Il Napoli si diverte a incrociare da destra a sinistra e lui spesso rimane fuori dai giochi. Quando viene cercato, non risponde”.

Stessa linea per Il Mattino, che conferma il 4,5.

“Oggi è il giorno di Osimhen ma non ha alcuna intenzione di lasciare rimpianti. Lievissimi segnali di vita rispetto a quanto visto con il Sassuolo. Qualche ritorno per prendere palla, ma per De Vrij non ci sono difficoltà a controllarlo, continua ad essere un corpo estraneo che penalizza il Napoli in campo”.