Mertens: “Fiduciosi per la partita col Barcellona, sono felice di rimanere”

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha focalizzato l’attenzione sui prossimi giorni che precedono la partita contro la Lazio e poi l’affascinante sfida europea col Barcellona.

Sabato avremo una partita importante che ci preparerà poi al match di Barcellona. Innanzitutto c’è la Lazio, siamo concentrati per chiudere al meglio il campionato contro un avversario molto forte.

Dobbiamo essere fiduciosi e pronti per la sfida di Champions, perché può succedere di tutto. Il mister ci sta dando molta carica e siamo convinti di poterci esprimere bene. C’è fiducia ma anche tanta voglia di giocare. Credo che queste sono sfide per le quali vorresti andare in campo sempre e che si sognano da quando inizi a fare il calciatore.

Io ho aspettato il tempo giusto e sono molto contento di essere a Napoli anche in futuro. È una città bellissima di cui ho parlato già tantissimo e che ho imparato ad amare in questi anni. Adesso però il mio futuro è tutto proiettato all’immediato, prima a sabato innanzitutto. E poi ci sarà la sfida in Spagna. Ce la giocheremo consapevoli di poter dare il massimo.