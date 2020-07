Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri»

“Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo”

In occasione della Cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha parlato anche dell’emergenza sanitaria, invitando gli italiani ad una maggiore responsabilità.

«Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta provocando drammatiche conseguenze. La libertà non è far ammalare gli altri».