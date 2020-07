Lippi, pronto un ruolo in FIGC: oggi l’incontro con Gravina

Sky Sport riporta che all’ex c.t. della Nazionale verrà proposto il ruolo di direttore tecnico federale e in futuro forse la presidenza dell’AIAC

Dopo l’esperienza in Cina, Marcello Lippi è pronto a rimettersi in gioco in Italia ma non nel ruolo di allenatore o commissario tecnico. Stando a quanto riporta Sky Sport, Lippi è a Roma per incontrare il presidente della FIGC Gabriele Gravina con cui discuterà del ruolo di direttore tecnico.

In futuro potrebbe anche profilarsi la carica di presidente dell’Assoallenatori, al momento ricoperta da Renzo Ulivieri.