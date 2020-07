Libero: Mancini furioso per l’incontro tra Lippi e Gravina. Medita di lasciare la Nazionale

Libero scrive di Mancini furioso per l’incontro – rivelato dal Corriere dello sport – tra il numero uno della Figc Gabriele Gravina e Marcello Lippi. Incontro che ha come obiettivo affidare a Lippi il ruolo di direttore tecnico delle nazionali.

Scrive Libero:

I diretti interessati si sarebbero “dimenticati” di avvisare per tempo l’attuale commissario tecnico in carica, Roberto Mancini, e lo avrebbero messo al corrente dell’incontro solo a conto pagato. La succulenta indiscrezione arriva dalle colonne del Corriere dello Sport e, a quanto pare, l’ex allenatore di Lazio, Inter e Manchester City (tra le altre) non l’avrebbe presa troppo bene, anzi. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati, ma più di una fonte rivela che in caso di formalizzazione dell’accordo Mancini sarebbe pronto a un clamoroso dietrofront, una roba del tipo: «Vi ho tirato fuori dalla melma e mi ripagate con questa coltellata alle spalle? E allora tanti saluti a tutti». Le alternative, al Mancio, non mancherebbero. Si dice che in Premier più di un club sarebbe disposto a riaccoglierlo ma, certo, per l’Italia si tratterebbe di un clamoroso passo indietro nel processo di rinascita messo in piedi ormai due anni fa.