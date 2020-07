Leao: “Ibra è come un fratello maggiore, mi dà fiducia. Voglio diventare titolare nel Milan”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Su Ibrahimovic:

Sul lavoro quotidiano e il suo ruolo preferito:

“Lavoro tutti i giorni per giocare dall’inizio. Se il mister mi mette in campo per giocare sono pronto. Mi trovo bene sull’esterno, dove c’è più spazio per me, per correre uno contro uno e per fare assist o rientrare e calciare in porta”