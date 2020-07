L’amico giornalista: «Osimhen ha firmato per il Napoli»

A Radio Punto Nuovo: «È tutto fatto, a breve l’ufficializzazione con tanto di foto». Il Napoli a questo punto deve vendere Milik

Oma Akatugba è il protagonista indiscusso di questi giorni di calciomercato. È un giornalista nigeriano amico di Osimhen. Da giorni, scrive che l’attaccante africano è ormai del Napoli. Ha descritto le visite mediche effettuate a Roma e oggi a Radio Punto Nuovo ha detto che Osimhen ha già firmato per il club di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di un acquisto fortemente voluto da rino Gattuso. In Francia scrivono di 81 milioni, cifra impensabile per il Napoli che può spingersi a 60 bonus compresi.

Molto presto, ha detto Akatugba, ci saranno le foto a ufficializzare l’avvenuto passaggio del calciatore dal Lille al Napoli. Il club a questo punto deve vendere Milik.