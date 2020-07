Irlanda, mentre la squadra ascolta in cerchio l’allenatore, l’attaccante fa… pipì in campo

E’ successo durante Ballymena United-Coleraine. Eoin Bradley, attaccante della squadra ospite, non è riuscito a trattenersi. Ripreso dalla BBC2, le immagini hanno fatto il giro del web

Un evento abbastanza surreale quello verificatosi in Irlanda del Nord. Durante il match contro il Ballymena United, l’attaccante del Coleraine, Eoin Bradley, prima realizza il gol del momentaneo vantaggio, poi, mentre la squadra in cerchio ascolta le direttive dell’allenatore per i tempi supplementari, non riesce a trattenersi e… fa pipì in campo.

E’ stato ripreso dalle telecamere di BBC2 e le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web. Oltre al danno, poi, è arrivata anche la beffa, racconta il Corriere dello Sport. La partita, infatti, è finita ai calci di rigore e uno dei tiri sbagliati è stato proprio quello dell’attaccante nordirlandese.