Il vice ambasciatore della Nigeria: “Siamo felicissimi del trasferimento di Osimhen al Napoli”

Il vice ambasciatore della Nigeria, Franklin Ogunyemi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro.

Il vice ambasciatore ha paragonato Osimhen a Cristiano Ronaldo.

“Osimhen è un calciatore giovane ma già molto forte. Sarà forse il calciatore africano più pagato, segno che parliamo di un ragazzo di grande talento. E’ forte, veloce, tattico. Ha una caratteristica tipica della popolazione nigeriana: non molla mai. Per questi motivi, lo paragono a Ronaldo. Ne è contenta la Federazione calcistica nigeriana, che ringrazia, perché troverà a sua volta un calciatore migliorato dalla forza di un campionato straordinario come quello italiano. Napoli rappresenta la scelta giusta, il luogo ideale dove poter crescere e portare il club a livelli ancora più alti. Poi, a Napoli – come nel resto d’Italia – c’è una folta rappresentanza della popolazione nigeriana che faranno certamente il tifo per Osimhen e, di conseguenza, per il Napoli“.