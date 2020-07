Si ferma Griezmann: infortunio al quadricipite della coscia destra

Il Barcellona ha comunicato il problema sul proprio sito ufficiale. Il francese si è infortunato durante la sfida col Valladolid

Si ferma, Antoine Griezmann, che potrebbe saltare i prossimi impegni del Barcellona a causa di un problema muscolare. A comunicarlo è lo stesso club catalano, con una nota sul proprio sito ufficiale.

Gli esami condotti stamattina hanno evidenziato che Antoine Griezmann ha un infortunio muscolare al quadricipite della coscia destra. Per questo motivo non sarà disponibile per il momento e l’evoluzione dell’infortunio inciderà sulla sua disponibilità. Il francese ha partecipato alla vittoria di sabato sul Valladolid, giocando il primo tempo prima di essere sostituito all’intervallo da Luis Suarez.