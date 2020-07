Gasperini: “La vittoria sul Napoli è la più importante. Papu? E’ l’emblema della squadra”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club alla vigilia della trasferta di Cagliari.

“Tutte, le vittorie raggiunte sono state tutte fondamentali. Quella con il Napoli, per la classifica, si rivela la più importante. Iniziare così, dopo la sosta, era quanto di meglio poter sperare. Le partite hanno tante facce, si gioca anche in condizioni diverse, senza pubblico ed ogni tre giorni. Bisogna interpretarle volta per volta, perché il valore della squadra che affronti cambia. Così come cambia la prestazione. Si tende a giudicare i momenti della partita, non bisogna valutare solo trenta minuti… ma anche gli altri sessanta. I punti sono meritati”.