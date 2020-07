Gary Neville attacca Alonso: «A sei anni ti insegnano che devi correre se la squadra perde palla» (VIDEO)

Il terzo gol del West Ham che è costato il match al Chelsea. L’ex difensore: «Erano in linea ma lui non se n’è preoccupato. Rudiger ha fatto il resto»

Ieri sera il Chelsea ha perso 3-2 sul campo del West Ham. IL terzo gol è arrivato al 90esimo e i Blues non hanno approfittato della sconfitta del Leicester 2-1 in casa dell’Everton.

Il terzo gol è arrivato su ripartenza (diciamo anche in contropiede) dopo una palla perduta in attacco dal Chelsea. Gary Neville dà la colpa della rete subita a Marcos Alonso che al momento della ripartenza è appena un metro dietro a Yarmolenko che comincia a sprintare mentre l’ex Fiorentina rientra con un’andatura decisamente meno precipitosa. Il resto potete vederlo, è Yarmolenko che riceve palla, va all’uno contro uno con Ruediger, se lo beve e colpisce benissimo sul secondo palo. Forse, se fosse stato più pronto, Ruediger avrebbe avuto l’opportunità di mettere in fuorigioco il calciatore del West Ham, ovviamente rischiando.

E infatti Neville dice:

Guarda Marcos Alonso, guardalo. Che sta facendo? Questa è la sua velocità di rientrare? È costato la sconfitta al Chelsea insieme alla pessima difesa di Rudiger. Marcos Alonso è in linea con Yarmolenko quando parte l’azione del West Ham ma non se ne preoccupa. Devi correre indietro più veloce che puoi quando la tua squadra perde palla, si impara a sei anni.