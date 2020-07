In Francia hanno fermato il campionato, ora il Psg gioca con gli spettatori

Lo scrive RMC Sport. L’amichevole di domenica tra PSG e Le Havre sarà aperta a cinquemila persone: non è ancora successo negli altri grandi quattro paesi

Sarà proprio la Francia, che aveva dichiarato il campionato concluso durante il lockdown lo scorso 30 aprile, ad ospitare una partita di calcio col pubblico. Sarà il primo dei cinque principali paesi europei, dal momento che la Bundesliga si è conclusa a porte chiuse, mentre Serie A, Premier League e Liga continuano a giocare senza pubblico.

Domenica, il Le Havre affronterà il Paris Saint-Germain in una partita amichevole allo stadio Océane davanti a 5 mila persone, il massimo consentito dalla legge vigente. 4.000 biglietti sono stati messi in vendita, gli altri mille posti disponibili sono stati riservati come inviti; i prezzi variano da 30 a 60 euro. Tra una persona e l’altra dovrà esserci almeno un posto vuoto, sarà necessario indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e rispettare il senso di circolazione all’interno dell’impianto.

Regole che tra l’altro non saranno applicate per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare. “Avremmo potuto ospitare tranquillamente anche 10 mila persone in questo modo, ma abbiamo aperto solo una parte dell’impianto” ha spiegato Pierre Wantiez, direttore generale del Le Havre, a RMC Sport.

Quest’amichevole servirà da prova tecnica per le finali di coppa di Francia (PSG – Saint-Etienne del 24 luglio) e di coppa di Lega (PSG-Lione del 31 luglio). Visti questi gli impegni e quelli in Champions League, i parigini hanno avuto una specifica richiesta: tutti coloro che dovranno accedere al campo e agli spogliatoi dovranno sottoporsi all’esame del tampone e alle analisi del sangue.