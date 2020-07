Conte: “Penso sia giusto guardare alla Juventus per migliorarsi. Loro sono i migliori”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte ha parlato a InterTv alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina. Si è detto soddisfatto del piazzamento nelle prime quattro in classifica.

Sulla Juve:

“ Penso che sia giusto guardare alla Juventus . Sta dominando in Italia, questo è il nono scudetto consecutivo che vince. Loro sono i migliori e in maniera importante rispetto agli altri. Per migliorare devi cercare di guardare a cosa fanno i migliori”.

Sulla Fiorentina:

“Stiamo parlando di una squadra che si è ritrovata in quella posizione in una maniera incredibile. La rosa è composta da ottimi calciatori, è una buonissima squadra e anche Iachini sta facendo un buon lavoro. Loro sono più tranquilli per la salvezza, ma quando affronti l’Inter tutti danno qualcosa in più. Farò le mie valutazioni perché tanti giocatori hanno bisogno di rifiatare”.