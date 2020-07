Il City offre 65 milioni per Koulibaly e non vuole essere usato per un’asta

Il Manchester City si è fatto avanti per Koulibaly. La Gazzetta dello Sport scrive che il club di Guardiola ha offerto 65 milioni di euro e che a mediare con il Napoli è il procuratore del senegalese, Fali Ramadani. Il Napoli considera bassa la cifra, parte da 100 milioni anche se è disposto a trattare.

“Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea (allenato da Maurizio Sarri) dirottò l’italo-brasiliano a Londra. Sulla base di quella esperienza il City non vuol rischiare di essere “usato” per un’asta su Koulibaly. E dunque è molto cauto. Ma Ramadani sta smussando gli angoli per avvicinare domanda e offerta”.