Il tecnico ha già delineato la formazione, stando a quanto riferisce l’emittente, tranne che per il ballottaggio nel tridente

Poche ore al fischio d’inizio di Atalanta-Napoli e per Sky Sport Gennaro Gattuso ha già chiara la formazione che scenderà in campo stasera, tranne per un solo ballottaggio. Il tecnico infatti dovrà decidere chi schierare alto a destra tra Politano e Callejon, con il primo in vantaggio. Per il resto invece pochi dubbi: rientreranno Ospina, Di Lorenzo e Demme.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.