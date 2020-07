Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini, non c’è Palomino

Gasperini ha scelto gli uomini per affrontare la sfida diretta contro il Napoli di venerdì pomeriggio. Tutti presenti ad eccezione di Palomino

L’Atalanta ha diramato i convocati in vista della sfida con il Napoli, in scena domani pomeriggio che si prospetta una partita difficile per entrambe le formazioni che puntano ai tre punti per proseguire la marcia in classifica.

Non ci sarà il difensore Palomino

I convocati di Gasperini

Raoul Bellanova, Mattia Caldara, Timothy Castagne, Ebrima Colley, Lennart Czyborra, Jacopo Da Riva, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini, Alejandro Darío Gomez, Robin Gosens, Rodrigo Guth, Hans Hateboer, Josip Iličić, Luis Muriel, Mario Pašalić, Francesco Rossi, Marco Sportiello, Boško Šutalo, Adrien Tameze, Rafael Toloi, Duván Zapata”