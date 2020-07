È passato oltre un anno, da quando la Juventus decise di non proseguire più con Massimiliano Allegri in panchina. L’allenatore scelse di prendersi un periodo sabbatico. Raggiunto da Marca, ha parlato della sua situazione personale e di alcuni temi attuali.

Il futuro del calcio italiano, secondo Allegri, non sarà diverso dalle ultime stagioni per le squadre che ha allenato.

La Juve continuerà a vincere per anni , hanno una struttura fatta per questo. Il Milan ha bisogno di un progetto forte , consistente. Rivoluzionare la squadra ogni anno non gli permette di crescere.

L’attenzione per la tattica è alla base della diversità tra il calcio italiano e quello spagnolo.

Nella Liga c’è molto più gusto nel giocare, non importa il risultato. Dopo aver preso gol una squadra continua a giocare come se niente fosse successo. In Italia invece c’è molta più cura e attenzione per i dettagli della partita e la tattica. Il cervello vince quasi sempre sul cuore in generale. Per questo è più difficile giocare in Serie A. Il giocatore non ha molta libertà di esprimersi in modo puramente istintivo e questo a volte rende difficile giocare qui.