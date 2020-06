Unzué, lo storico “secondo” di Luis Enrique al Barcellona, ha la SLA

Juan Carlos Unzué, ex portiere del Barcellona e del Siviglia, e storico collaboratore tecnico di Luis Enrique, ha la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. La stessa malattia degenerativa che attacca il sistema nervoso centrale che ha ucciso Gianluca Signorini e Stefano Borgonovo.

Lo ha reso noto lo stesso Unzué in una conferenza stampa portata avanti con un notevole senso dell’ironia:

“Lo sto rendendo pubblico per due motivi molto chiari: alla maggior parte dei miei amici e conoscenti non ho potuto dirlo faccia a faccia, e ora saranno più tranquilli ascoltandomi alla radio… Il secondo motivo è che ho potuto verificare la scarsa visibilità che SLA ha ancora in Spagna, e la mancanza di risorse. Sto firmando per una piccola squadra, ma molto impegnata, quello dei pazienti con SLA. Siamo circa 4.000 e, purtroppo, il mercato dei acquisti è sempre aperto”.