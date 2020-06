Due giornate di squalifica a Vlahovic, un turno a Simone Inzaghi

L’attaccante della Fiorentina salterà le sfide con Sassuolo e Parma. Punite le proteste contro l’arbitro dell’allenatore biancoceleste

Il giudice sportivo si è pronunciato sulle gare di Serie A di ieri e su Juventus-Lecce. Due i giocatori che saranno squalificati: Dusan Vlahovic della Fiorentina, per aver colpito un avversario con una gomitata durante la sfida con la Lazio, ed è stato punito con due giornate; Fabio Lucioni del Lecce, un solo turno di stop per lui dopo l’espulsione rimediata contro i bianconeri.

Non sarà presente in panchina contro il Torino Simone Inzaghi, fermato per una giornata per aver contestato con veemenza l’operato arbitrale. Stesso motivo e stessa sanzione anche per Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari.