Alla Gazzetta: «È un esempio di professionalità, modestia e umanità. Ma dovrà dare più coraggio ai propri calciatori, il Napoli è entrato in campo preoccupato»

Arrigo Sacchi sulle pagine della Gazzetta dello Sport scrive oggi che il Napoli ha battuto la Juve perché era più squadra e aveva maggiore volontà, caratteristiche che sono mancate ai bianconeri che sono una squadra formata da molti solisti e con un gruppo non totalmente motivato.

Sacchi elogia Gattuso:

un esempio di professionalità, modestia e umanità. Così Rino ha trasformato un gruppo in una squadra coesa, collaborante e generosa.

Ma aggiunge:

Gli uomini di Rino sono entrati in campo preoccupati più di difendere che di giocare. Gattuso dovrà dare più coraggio ai propri calciatori difendendo con tanti ma anche attaccando con molti. Solo in questo modo crescerà l’autostima e la creatività. Gattuso dovrebbe dare uno stile al gioco che comprenda non solo la fase difensiva ma anche la fase offensiva che accrescerebbe conoscenza e ottimismo.