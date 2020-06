Robben torna a giocare un anno dopo il ritiro: ha firmato col Groningen

Dopo dieci anni di Bayern, l’olandese aveva deciso di smettere. Ora si rimette in gioco col club che l’ha lanciato tra i professionisti

Esattamente un anno fa Arjen Robben, rimasto svincolato dopo dieci anni al Bayern Monaco, aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato a 35 anni. Troppa però la voglia di tornare in campo e la consapevolezza di poter dare ancora qualcosa. Così, dopo essersi allenato per alcune settimane con la prima squadra, Robben ha firmato un contratto col Groningen, il club che l’ha formato e lanciato tra i professionisti nel 2000. Domani sarà presentato in conferenza stampa, ma intanto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali.

Nelle ultime settimane ho avuto diversi confronti con i dirigenti. Mi sono detto “Arjen, segui il tuo cuore” e così sono tornato. Non so ancora se tutto questo funzionerà ma di certo non dipenderà dal mio impegno e dalle mie motivazioni.