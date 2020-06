Repubblica: Verona-Napoli, Allan e Politano titolari

Domani sera il Napoli sfiderà il Verona al Bentegodi in campionato. Oggi, dopo la rifinitura, Gattuso avrà le idee più chiare sulla formazione da mandare in campo. Ma intanto Repubblica Napoli fa delle ipotesi.

“Qualche variazione rispetto al match contro la Juventus ci sarà: Ospina è un’opzione, così come Allan che potrebbe far rifiatare Zielinski “.

Un’alternativa è anche Elmas, che ha giocato titolare contro l’Inter. Dubbi esistono anche per l’attacco.

“In attacco scalpita Milik, ma è difficile rinunciare a Mertens che negli ultimi giorni ha dato risposte importanti in allenamento. Una possibile novità è il ritorno nel tridente di Politano: l’impatto contro la Juventus è stato positivo, l’obiettivo è ripetersi a Verona, magari realizzando il suo primo gol in maglia azzurra. Dovrebbe essere preferito a Callejòn, il cui contratto scade tra otto giorni in attesa del prolungamento per i restanti due mesi del campionato”.